李慧琼稱《民營經濟促進法》明確公平競爭等原則　促進民營經濟健康發展 (17:23)

李慧琼介紹，《民營經濟促進法》明確平等對待、公平競爭、同等保護、共同發展的原則，從市場准入、要素保障、規範經營、服務保障、權益保護等方面作出法律規範，貫徹中央重視民營企業的方針，促進民營經濟健康及高質發展。她又稱，該法確保政府內有架構促進民營經濟，保證促進法可持續推進。

參會的港區人大代表陳仲尼表示，《民營經濟促進法》可見國家高度重視民企科技創新，強化政策扶持與資源整合，推動核心技術攻關及資料共用。

今次人大常委會議合共審議通過5項法律和1項報告，另有5項法律草案公開徵求意見，包括《生態環境法典草案》。李慧琼指，編纂《生態環境法典》是黨中央部署的重大立法任務，國家重視生態環境建設，2023年5月發布的《粵港澳大灣區建設2023年重點工作安排》提出要在大灣區探索開展無廢彎區的建設。她建議香港與大灣區內地城市共同構建的綠色環保、循環再造生態圈，著力發展電動車電池回收，汽車、船隻拆卸等可循環再造產業。