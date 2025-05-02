選管會建議將河套區劃入立法會新界北選區　其餘9個地方選區分界不變 (17:03)

陸啟康表示，進行選區劃界工作時，必須按法例所訂定的立法會地方選區數目及議員人數為前設，即劃設10個地方選區，每個選區選出兩名議員、合共20名議員，而每個議席代表人口應相若。他稱，考慮各地方選區的人口推算數字，現有各立法會地方選區的人口均符合法例規定，故原則上不需要調整立法會各地方選區的現有分界。

陸啟康解釋，每個議席代表約37.5萬人口，即每個選區代表約75萬人口，若選區人口估算偏離75萬的百分比為15%以內，則符合法例要求。選管會資料顯示，現時新界西北選區的偏離百分比為13.11%，香港島東則為-11.81%。

公眾人士可由今日起的30日諮詢期內，就選管會的建議提出意見，書面申述可寄交長沙灣東京街西3號庫務大樓8樓選管會秘書處，亦可透過傳真（號碼2511 1682）或電郵（eacenq@eac.hk）送交。公眾人士亦可在今年5月19日晚上7時至9時到中環愛丁堡廣場展城館3樓多用途廳參加公眾諮詢大會。

全國運動會將於今年11月9日至21日舉行，對於立法會換屆選舉提名期會否與全運會相撞，陸啟康說，之後會公布選舉安排，相信提名期會比全運會早。不過今屆立法會會期10月22日才結束，陸稱，法例對提名期有一定要求，故未必會考慮立法會會期結束日期，強調現時未有正式安排，會視乎情况再決定。根據《選舉管理委員會(選舉程序)(立法會)規例》，提名期必須於舉行選舉的日期前29天至前42天的期間內結束。