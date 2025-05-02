粵港澳三地打擊冒牌貨行動　港海關檢逾4000萬冒牌貨　 (16:15)

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任鍾旨惠表示，本港海關與內地及澳門海關，於上月14至26日展開連續兩星期的，粵港澳聯合執法行動，打擊經三地轉口歐洲、美洲及一帶一路沿線國家地區的冒牌貨物。行動中，本港海關共偵破15宗案件，檢獲約7萬件冒牌貨物，包括名貴手表、手提電話及配件，球衣及運動鞋等，估計總值約4100萬元，並拘捕兩人，他們報稱司機，現獲准保釋候查。

海關於行動中透過情報分析、風險評估及實地勘察，鎖定位於葵涌、青衣、元朗及天水圍拆貨場搜查，即物流公司將不同渠道進口本港的貨物，於派送或轉運外地之前，提供拆卸及組裝的地方。

檢獲的冒牌貨物全部準備運往外地，當中以中東國家，例如杜拜佔大多數。去年3次的聯合行動檢獲貨量及市值，約有50至60％前往歐洲及美洲，今次行動則有60至70%前往中東及非洲國家，歐美地區則下降20至30%。

檢獲的7萬件冒牌貨物，當中25%約1.7萬隻為冒牌手表，部分為較名貴品牌，造工及質素較好，令檢獲的貨物價值較以往高，經調查該批手表全部運往杜拜及埃塞俄比亞。

海關呼籲物流業界，要對客戶的貨物提高警覺，如發現貨物有侵權行為，請向海關作出舉報。