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督察涉衝燈撞車致他人受傷表證成立　辯稱「睇錯燈號」 (16:23)

29歲男督察涉於去年8月在沙田駕車時，撞向另一輛私家車，對方車上的男乘客受傷。該督察否認一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件今（2日）於沙田裁判法院開審。承認事實指，被告涉及「衝紅燈」，而行車紀錄儀片段顯示，被告駕車時與人通電話，其中一人疑抱怨工作問題。裁判官施祖堯裁定本案表證成立，被告其後自辯稱，案發時「睇錯燈號」，其後收掣不及並發生意外。

被告王昶然（29歲，報稱警務督察）被控於2024年8月3日，在沙田圍路與沙田路交界危險駕駛私家車，引致陳姓男子身體受嚴重傷害。辯方大律師傅昶生指，被告承認涉「不小心駕駛」，但會爭議是否涉及「危駕致他人嚴重受傷」。承認事實稱，被告駕車駛入案發位置時，其行車線亮起「紅燈」。

控方在庭上播放被告車上的行車紀錄儀片段，顯示被告當日駕車從沙田警署出發，其間與人通電話。當被告的車駛至案發位置附近時，車上有一把男聲說「喂、聽唔到」，在經過交通燈位後，畫面消失。施官指出，片段中疑似有人抱怨工作問題。辯方回應稱，片中有兩人在通電話，而較清晰的那把聲音屬於被告。

被撞車輛的男司機許煥則供稱，他從事清拆工作，當日從上環駕駛老闆的私家車載同事到上水，其間發生意外。他說車上所有人都被嚇到，「頭都暈哂，畀佢咁撞，個衝擊力都幾大嘅」。

王昶然自辯時指，他於英國取得碩士學位，父母皆為警員，但母親已退休。他稱案發時正駕駛母親的私家車回將軍澳的家，途中收到電話，遂經車上系統接聽電話，與一名同事兼朋友交流工作意見。他稱當抵達案發位置的前一個路口時，電話已斷線。他稱當時曾看到綠燈，而在碰撞前，他有煞車及改變方向，但最終撞向對方車輛的左邊乘客車門。王事後才知自己看錯燈號。

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