涉助郭鳳儀改保單　郭父被控企圖處理潛逃者資金還押候訊 (16:07)

「潛逃者」郭鳳儀的父親涉嫌協助處理郭鳳儀在本地保險公司的保單資金，被警方國安處起訴一項「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」罪，為首宗引用《維護國家安全條例》內針對「處理屬於潛逃者的資金」相關罪行。案件今（2日）在西九龍裁判法院提堂，總裁判官蘇惠德將案件押後至6月13日再訊，以待警方調查被告的電子設備，另暫定於下周四（8日）處理被告的保釋申請，期間被告須還押。
被告郭賢生（現68歲、報稱為商人）被控於2025年1月4日至同年2月27日期間，在香港企圖直接或間接處理屬於名為郭鳳儀的有關潛逃者的，或由該郭鳳儀擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險及綜合人身意外保險單，而該保險單可用以取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。據了解，有關保險單內資金逾10萬元。
控方庭上表示，被告暫毋須答辯，並申請押後案件，以待警方檢查被告的手機及平板電腦內資料。辯方大律師關文渭則指，辯方欲向控方索取涉案保險單文件，研究保單的條款內容，以釐清保單內資金屬於被告或是郭鳳儀，從而決定辯方的答辯方向及會否為被告申請保釋。總裁判官蘇惠德遂應雙方要求，指示控方須於下周二前向辯方提供文件，並暫定下周四處理被告的保釋申請，另押後案件以待警方調查。
翻查資料，郭鳳儀自2023年7月被警方國安處懸紅通緝，被指涉嫌違反《國安法》的「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪。據了解，警方國安處早前拘捕郭鳳儀的父親及兄長，郭的兄長獲保釋候查。