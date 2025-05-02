涉助郭鳳儀改保單　郭父被控企圖處理潛逃者資金還押候訊 (16:07)

被告郭賢生（現68歲、報稱為商人）被控於2025年1月4日至同年2月27日期間，在香港企圖直接或間接處理屬於名為郭鳳儀的有關潛逃者的，或由該郭鳳儀擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險及綜合人身意外保險單，而該保險單可用以取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。據了解，有關保險單內資金逾10萬元。

控方庭上表示，被告暫毋須答辯，並申請押後案件，以待警方檢查被告的手機及平板電腦內資料。辯方大律師關文渭則指，辯方欲向控方索取涉案保險單文件，研究保單的條款內容，以釐清保單內資金屬於被告或是郭鳳儀，從而決定辯方的答辯方向及會否為被告申請保釋。總裁判官蘇惠德遂應雙方要求，指示控方須於下周二前向辯方提供文件，並暫定下周四處理被告的保釋申請，另押後案件以待警方調查。

翻查資料，郭鳳儀自2023年7月被警方國安處懸紅通緝，被指涉嫌違反《國安法》的「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪。據了解，警方國安處早前拘捕郭鳳儀的父親及兄長，郭的兄長獲保釋候查。