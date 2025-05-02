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上年度稅收止跌增一成 2025/26度料增7%至約4014億　稅局：輸入人才助增納稅人 (13:54)

稅務局今（2日）發出266萬份個別人士報稅表，較上年增約22萬份，估計與入息水平增加、人才計劃等因素下納稅人增加有關。稅務局亦公布2024/25年度臨時稅收數字，整體稅收為3745億元，按年增10%、即325億元，扭轉跌勢，其中薪俸稅增11%。稅務局表示，本年度總稅收估計約4014億元，較24/25年度增7%，其中由於自2月底股票及物業市場暢旺，印花稅收料多6%。

對於個別人士報稅表較去年增22萬份，稅務局長陳施維相信與納稅人數量增加有關，當中輸入人才計劃為香港帶來更多納稅人，其次是納稅人入息水平提升，更多人進入稅網。

陳施維表示，2024/25年度薪俸稅為889億元，較去年增90億元，升幅11%，相信與納稅人數目、應予評稅入息水平增加，以及申請暫緩繳稅的納稅人減少有關。至於印花稅，2024/25年度收入為639億元，較去年增加148億元，增幅達30%。利得稅為1777億元，較去年增72億元，增加4%。

陳施維表示，本年度入息及利得稅估計為3012億元，按年增8%，而印花稅收入料676億元，增6%，其他入息料約327億元。陳施維表示，有見2024/25年利潤申報情况上升，新公司數量增加，利得稅評估收入增加；而薪俸稅方面，因納稅人增加，收入也呈上升趨勢，料本年度稅收有所增長。他又稱自2月尾股市暢旺，而物業市場成交量也增加，令來年印花稅估算上升。他表示，將密切留意關稅戰等外圍因素對香港經濟、企業及納稅人影響，作出相應評估。

問到會否因政府財政狀况增加抽查，陳施維表示稅局有既定抽查程序，不會因政府財政改變。

相關字詞﹕稅務局 稅收 利得稅 薪俸稅 編輯推介

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