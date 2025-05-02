涉協助潛逃者郭鳳儀更改保險單內容　國安處拘兩男　據悉為郭父親及兄長 (13:09)

今次是警方首次引用《維護國家安全條例》內，針對有關潛逃者施行的措施中的「處理屬於潛逃者的資金」罪，拘捕協助處理「指明潛逃者」在港財產的犯罪嫌疑人。消息指，被捕兩人分別郭鳳儀的父親及二哥，警方發現郭父等人早前曾到海外與郭鳳儀見面，其後展開調查，得知郭父回港後協助處理郭在港的保單事宜，於是在日前採取拘捕行動。

據了解，郭父擬幫助郭鳳儀在其保險單內提取近10萬元的現金結餘，並於本年初向保險公司提供多份聲稱載有他及郭鳳儀簽名的表格，而郭的二哥亦在該保險公司任職，不排除有人利用職權及保險行業知識，協助處理郭鳳儀在港財產。

警方說，是次行動向社會傳遞一個明確信息，任何企圖挑戰國家安全的行為均會被追究，而協助「指明潛逃者」的人亦必定受到法律制裁，勸喻潛逃者的親友或關聯人士切勿以身試法，所有潛逃者更應及早回頭是岸、從速回港自首。警方亦提醒，處理屬於有關潛逃者的資金屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判處監禁7年。