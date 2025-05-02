明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

王進洋涉電騙改為不認罪　還押候審 (12:30)

前離島區議員王進洋疑牽涉「猜猜我是誰」電騙案，涉向9人訛稱他們的親人需要金錢或保釋金，索款共74萬元。王被控串謀詐騙等共19項控罪。辯方早前透露被告擬認罪，案件原定今日（2日）在區院（借用西九龍裁判法院）進行答辯，被告改為否認全部控罪，暫委法官劉綺雲將案件押後至明年3月9日開審，預期審期為8天。被告自前年6月起被押，法庭下令被告在等候審訊期間續須還押。

被告王進洋（29歲、報稱無業）被控9項串謀詐騙罪及另10項俗稱「洗黑錢」罪，「洗黑罪」罪皆為串謀詐騙罪的交替控罪。控方透露，案件涉及9次騙案，辯方不爭議受害人的證供，故控方只須傳召4名證人，並且依賴被告與警方錄取的會面紀錄。辯方為被告申請保釋，惟法庭下令被告須還押。

針對串謀詐騙罪，被告被指於2023年5月29日至6月5日期間，與其他身份不詳人士，串謀詐騙9名事主，即不誠實地虛假地自稱是他們的兒子、女婿或孫兒，從而誘使他們交出現金，分別涉款2萬至20萬不等，合共74萬元。

作為交替控罪的「洗黑錢」罪指，被告於上述日子在天水圍、觀塘、元朗等多區住所，連同其他身分不詳的人，知道或有合理理由相信某項財產，即10筆合共74萬元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。 

相關字詞﹕法庭 王進洋 編輯推介

上 / 下一篇新聞