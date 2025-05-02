王進洋涉電騙改為不認罪　還押候審 (12:30)

被告王進洋（29歲、報稱無業）被控9項串謀詐騙罪及另10項俗稱「洗黑錢」罪，「洗黑罪」罪皆為串謀詐騙罪的交替控罪。控方透露，案件涉及9次騙案，辯方不爭議受害人的證供，故控方只須傳召4名證人，並且依賴被告與警方錄取的會面紀錄。辯方為被告申請保釋，惟法庭下令被告須還押。

針對串謀詐騙罪，被告被指於2023年5月29日至6月5日期間，與其他身份不詳人士，串謀詐騙9名事主，即不誠實地虛假地自稱是他們的兒子、女婿或孫兒，從而誘使他們交出現金，分別涉款2萬至20萬不等，合共74萬元。

作為交替控罪的「洗黑錢」罪指，被告於上述日子在天水圍、觀塘、元朗等多區住所，連同其他身分不詳的人，知道或有合理理由相信某項財產，即10筆合共74萬元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。