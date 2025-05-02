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嶺大學生會：擬按校方要求註冊及簽署約章 (11:47)

嶺南大學正要求學生社團申請註冊及簽署《學生領袖約章》。嶺大學生會昨晚（1日）開會商討應對，外務副會長賴卓賢於凌晨會議結束後表示，目前社會時勢下倘要維持學生會運作，便需接受現况，計劃按校方要求註冊及簽署《約章》。

賴說，嶺大並非首間大學要求學生社團進行註冊，有見當年理大學生會未有簽署，及後遭校方終止承認學生會，改名後處於停擺狀態，坦言不欲見「嶺大學生會邁向著這樣的結局」。他直言向校方註冊及簽文件，如同學生會失去作為學生組織的「龍頭」領袖地位，形容決定屬「無奈但必須接受」，強調在校園服務同學是學生會的核心價值。

對於嶺大推出的最新指引「A Must for Student Societies」，賴卓賢稱整體條款與現行的校方規條相似，但認為指引其中要求學生組織將銷售所得收入，匯入校方指定的銀行帳戶，或會出現賬目混亂情况，冀日後可與校方商討財政安排，盼可沿用以獨立銀行戶口，或讓成員開設聯名戶口的方法處理財務。他亦提到，指引列明學生組織任期為今年9月1日至明年12月31日，但稱現時大部分學生組織已早在3月上任，認為新任期影響行政運作，盼可跟學校建立合作或者溝通的關係，商討雙方可接受方案。

指引亦列明，如學生團體成員違反香港法例，所屬的學生團體會被暫停或終止註冊，相關案件亦會交校方紀律委員會審議。賴表示，若團體成員行為關乎組織或活動本身，暫停所屬組織運作屬合理，但若僅屬其個人問題，而要求整個學生組織停運則感奇怪。

校方早前指，要求學生會簽署的《嶺南大學學生會承諾書》已生效，即日正式停止與學生會進行所有有關承諾書的協商。賴指，當時已即時向校方爭取再度協商，但最終未有成功，認為如今追討已沒有結果，「過去了一段時間，無謂再糾結下去」。

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