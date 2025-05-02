五一黃金周｜小巴公司指首日東壩交通暢順　人流遜預期兩三成 (10:35)

西貢專線小巴有限公司總經理馮致華今（2日）在港台《千禧年代》表示，昨天首班車在8時半開出，比平時早約一小時，當時已有內地旅客候車，客量約1至2輛車。他說進入東壩高峰期大約在早上10時，下午3時到6時人潮開始離開，整體而言不算太塞車，以往假期9A小巴需一個半小時來回，昨天只需40分鐘，約2至3分鐘開出一班，大部分時間做到「車等人」。

馮致華解釋，因額外租用小巴後共30輛車，加上特定路段已鋪平，不需因路面凹凸減慢行車速度，而避車處擴闊後，亦改善「對頭車」問題，亦增至兩個上車位分流，令交通更順暢。他認為另一原因是人流減少，因遊客或憂交通問題，但相信昨天順暢情况，可帶動之後人流。

至於今天9A號小巴試行在平日提供服務，馮致華說暫料十一黃金周也有同樣安排，正與運輸署商討安排會否拓展至平時，但當局曾表達不希望東壩負荷太大。

西貢區議員方國珊表示有遊客轉到浪茄、西灣等地方露營，可能乘搭其他交通工具到黃石碼頭，加上昨日天雨，萬宜路人流較預期少，但相信不少遊學團這幾天在市區遊覽後，將預留時間到西貢。她又說昨天西貢附近餐廳人流尚算理想。