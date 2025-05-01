五一黃金周︳信和「繡球花節」揭幕 1288無人機黃金海岸上空綻放 (22:19)

活動以逾萬朵繡球花設計兩大繡球花主題場景，並配合一系列精彩活動如「繡球花節市集」、「多元花藝工作坊放題」及「藝術馬拉松」等，吸引市民和旅客到來賞花、打卡及消費。

麥美娟：活動為屯門注入新的活力

主禮嘉賓民政及青年事務局長麥美娟表示，信和集團是次舉辦活動結合創意、文化及社區力量，不僅為屯門區注入新的活力，亦展示地區發展的無限可能。她指繡球花節以無人機匯演、多元化的特色市集及創意工作坊等吸引本地及訪港旅客，有效推動地區旅遊及經濟發展。同時活動為本地青年提供了展示才華和探索創業機會的平台，讓他們能夠在文化創意產業中學習與成長。麥局長期望未來能有更多類似活動，促進社區凝聚力，並為青年人創造更多發展空間。