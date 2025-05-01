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五一黃金周︳赤柱景點吸內地客到訪打卡　商戶稱旺丁不旺財 (19:20)

一連5天的內地五一黃金周假期今（1日）起開始，赤柱一帶吸引不少內地客到訪「打卡」，有內地客認為香港物價昂貴，料不會在港購物，主要到訪維港等景點，估計日均消費1000元。不少赤柱商戶亦看淡五一假期生意，更有商戶形容今年「旺丁不旺財」。

今午有不少內地客到訪赤柱，赤柱卜公碼頭、毗鄰赤柱海濱長廊硬地球場的石堆成「打卡」熱門地點。科大內地生Jean表示，由於男友未曾到訪香港，故趁五一假期帶男友來港，7天行程主要參考「小紅書」，會去維港欣賞夜景、參觀科大、到中環購物，料二人每日合共花費1000元。

分別來自浙江及上海的李小姐一行四人今午到訪赤柱，她說昨天抵港後，隨即到跑馬地馬場欣賞賽事，形容氣氛不錯，笑言「最重要是免費入場」，今天稍後時間會去維港欣賞夜景，明早到山頂後便離港，預計3天行程每人大概花費1000元。被問及在港消費，她認為香港物價昂貴，料只會在飲食及乘車方面消費。

有赤柱餐廳生日較平日多約兩成　惟對黃金周生意不抱太大期望

至於赤柱一帶食肆，位於赤柱大街的餐廳Spiaggia今午吸引不少遊客光顧，店員Joseph稱雖然未爆場，但對比平日生意「算過得去啦」，只期望未來數天天晴。他稱，以往赤柱人流旺，特別是鄰近的赤柱市集，但隨著近年美利樓及赤柱海濱小賣亭的店舖相繼結業，形容遊客「冇晒mood（心情）」，希望赤柱可舉辦多些活動，吸引更多遊客到訪，刺激當區消費。

另一餐廳Zola beach bar店員阿嬌表示，今日生意不俗，估計較平日多約兩成生意，客源主要為內地和外國客，又形容平日下午茶時間「有時一枱客都冇」。不過，她說由於全球經濟不景，遊客消費力低，加上今年五一長假期首日生意不及往年，故對今年五一的生意未抱太大期望，「但當然期望生意愈多愈好」。

赤柱市集方面，有售唱片及相機的「赤柱70市集」趁機推出買五送一優惠，店主陳先生表示，平日生意慘淡，日均生意額兩位數，但今日有不少遊客到訪赤柱，估計今日生意額可達五位數。被問及會否期望當區舉辦更多活動吸客，他認為本港整個旅遊業欠缺特色，指市區不少店舖都相繼結業，「何况赤柱呢，唔通又搞熊貓咩？」。

經營逾十年的雜貨店「Oasis gallery」店員Joe則形容今年五一假期「旺丁不旺財」，並指去年同期生意更差，相信與港人北上消費及遊客消費力減弱有關，坦言對今年五一假期無期望。

相關字詞﹕五一黃金周 旅客 赤柱

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