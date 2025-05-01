清潔工導賞團以「街招造假」事件作切入　冀社會關注基層工友處境 (19:34)

明愛荔枝角職工中心舉辦的「隱形之光——清潔工日與晚導賞團」，由三位街坊擔任做導賞員，遊走深水埗的大街小巷，帶參加者了解清潔工在處理店舖及街道垃圾時面臨的各種挑戰。

在導賞團開始之初，導賞員以早前市民拍到食環署外判清潔工自貼自清街招再「打卡」一事為切入點，指出影片中的工友因忙於其他工作忘記記錄，事後補拍照片，惟事件最後演變成警方介入調查，四名工友翌日也被即時解僱。

導賞員指，事件揭示基層工友缺乏議價能力，希望參加者能從中認識基層工友的處境。導賞團其後也遊走區內的三無大廈及後巷，向參加者講及三無大廈住客將垃圾隨意棄置街頭、清潔工於後巷休息總怕被誤解為「偷懶」等清潔工日常面臨的難題。

在活動尾段，明愛荔枝角職工中心聯同區內小店為清潔工送上分別象徵勞動者工資待遇、尊嚴及社區支持的麵包及鮮花及由街坊車縫的手袖。中心稱希望透過活動喚起社會大眾對前線清潔工友的關注，建立勞動友善的社區氛圍。