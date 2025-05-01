五一黃金周︳景點熱鬧 山頂微型藝術展逾萬人參觀 堅尼地城人龍排隊影維港 (19:45)

相關新聞﹕五一黃金周︳【圖輯】內地旅客到東壩湊熱鬧 有旅客留港3日露營省錢

五一假期，早上開始西九高鐵站已人山人海，不少內地客抵港旅遊。中午時份堅尼地城籃球場的一線海景打卡位，已有旅客聚集，並有序地排隊等候影相打卡，鄰近的石牆樹也有不少人遊覽。

快樂微型藝術會在山頂凌霄閣舉辦《細看香港》微型藝術展，展期即日至6月23日（星期一）。主辦單位指截至下午7時已有逾1.3萬人參觀，包括內地遊客，但也有不少港人趁假期帶同小朋友參觀。

尖沙嘴及港中環灣仔海濱，也有不少遊客觀光，天星碼頭有人龍排隊等候乘搭天星小輪。

荃灣南豐紗廠今日亦有不乏本地遊客及旅行團，但下午現場所見，內地遊客不算多，商場內有五一黃金周「日常有禮」活動，只要出示消費收據，集齊印章並追蹤社交媒體即能獲得特別紀念襟章一個。

記者今午到東壩一帶，現場有不少一家大細內地旅客，大多攜同行山及露營裝備。其中來自廣州的聶小姐表示，每年均會訪港2至3次，今年「想孩子多接觸大自然」，故有別於昔日來港購物，計劃與友人兩家人、共八人到咸田灣露營。她表示，是次出門打算合共消費2000至3000元人民幣，在港逗留3天均打算露營，而裝備早在深圳購買。