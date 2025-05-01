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五一黃金周︳【圖輯】內地旅客到東壩湊熱鬧　有旅客留港3日露營省錢 (17:00)

五一黃金周今（1日）起開始，萬宜水庫東壩一帶吸引不少內地旅客到訪。有浙江旅客表示，由於近日內地社交平台出現熱門帖文，故適逢假期來港「湊熱鬧」。旅遊界議員姚柏良認為，不少來港遊山玩水的內地旅客均屬中產階級，若相關部門能發揮創意思維，舉例在不破壞自然景觀下，開設咖啡店及紀念品店，相信能把握商機吸引旅客消費。

本報記者今午到東壩一帶，現場有不少一家大細內地旅客，大多攜同行山及露營裝備。其中來自廣州的聶小姐表示，每年均會訪港2至3次，今年「想孩子多接觸大自然」，故有別於昔日來港購物，計劃與友人兩家人、共八人到咸田灣露營。她表示，是次出門打算合共消費2000至3000元人民幣，在港逗留3天均打算露營，而裝備早在深圳購買。

來自浙江的毛先生表示，近日內地社交平台小紅書、抖音等，出現許多「很火」的影片，故在黃金周來港到訪相關景點。首次訪港的他表示，來港的住宿費用相對較高昂，因此在港逗留四天期間，有一半時間打算露營，一半時間則會在市區選擇較便宜的住宿。毛先生指，暫未有預計在港消費多少錢，但為節省旅費，露營裝備早在內地添置。

至於來自上海的楊小姐亦稱，由於近日小紅書有不少宣傳片段介紹，故趁長假期與朋友一同訪港。她今早與友人乘坐的士到東壩，再到浪茄一帶逛逛，認為香港的山路較乾淨及平坦，亦有不少值得拍照的風景，值得花半天徒步走，可惜天氣較差，因此打算提早到市區旅遊。同行的董小姐表示，未有預計具體消費金額，但在港逗留期間會到訪銅鑼灣、中環等地區，亦會到特色小店消費。

萬宜水庫東壩是聯合國教科文組織世界地質公園，來自廣州的彭先生指，一直都有興趣遊覽，故適逢長假期與朋友訪港三日，並會到鹹田灣露營。他認為本港的物價較高，早在內地已購買所需的行山及露營裝備，花費約2000至3000元人民幣，包括食物及水在內共約20公斤。他認為相關部門可改善地質公園配套，舉例增添垃圾桶方便遊客處理垃圾，否則長時間手持垃圾亦相對麻煩。

深圳遊學團「樂樂遊學」負責人宋先生指，數年前開始在港舉辦遊學團，今次他們2名導師及6名年齡介乎8至12歲的參加者，計劃徒步行4日3晚，包括到鹹田及西灣等地露營，過程中會給予參加者「任務」，舉例要求他們搭建帳篷和協助製作晚餐，及尋找海蝕洞與海蝕柱並了解其形成原因等，期望訓練參加者自立生活及解難能力。他認為，香港相對安全，參加者的家長對小孩出門亦較安心。

萬宜水庫早前有大量遊客，令附近一帶交通擠塞，政府日前推出數項措施疏導交通及人流。姚柏良稱，今早曾於北潭涌與警方等相關持分者了解，加上現場視察後，認為交通及人流經已疏導。不過，他認為相關部門可優化附近一帶配套，舉例改善附近水泥路壆，一旦出現「對頭車」情况，司機可以更放心調頭及讓路，相信可令附近交通更暢順。

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