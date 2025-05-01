【圖輯】恒地辦李兆基紀念展　介紹生平及展私人珍藏　有四叔頭像「白之戀人」禮盒 (15:21)

展覽分為四部分，包括「志存高遠」、「開基創業」、「福澤延綿」及「潤物無聲」，分別介紹李兆基的出身、創業經歷與營商之道、與家人相處的點滴，以及對慈善公益活動的貢獻。

展覽展出印有四叔頭像的「白之戀人」禮盒，據說李兆基喜愛吃「白之戀人」，盼與他人分享，故要求日本廠商為他訂製禮盒，每逢農曆新年贈送予員工。展館亦擺放了一張書桌，桌上鋪設李兆基常用文儀用品，例如陀錶、圖則、算盤，以及其早年學習英文的真跡等。

下午1時起陸續有市民到場參觀展覽，其中服務煤氣公司約7年的Kit說，其姊曾為恒基地產員工，向她分享李兆基對待員工很好，像是絕世的「恐龍老闆」，例如在李的孫女出生時，他特意向員工派利市，與員工同樂，Kit受其影響而投身煤氣公司。Kit 帶同7歲女兒一同前來，她稱希望女兒能學習到李兆基如何為公益貢獻。

位於天水圍的香港青年協會李兆基書院，校長連鎮邦帶領約30名師生參觀展覽，連鎮邦認為李兆基為教育界貢獻良多，其人生觀「授人以魚，不如授人以漁」值得師生學習。吳小姐曾就讀香港青年協會李兆基小學及香港青年協會李兆基書院，並在中學時期獲李兆基名下獎學金資助6年，最後成功升讀中大中文系，現為四年級生。吳說，李兆基幾乎協助她整個學業生涯，希望延續他對教育的熱誠，準備畢業後回母校做老師。吳稱，最難忘是「白之戀人」禮盒，笑言沒想過一個這樣厲害的人物，竟然有着一顆有趣的心靈。

有關展覽須網上預約，網上名額現已全部額滿。不過，市民可到The Henderson旁邊的藝術花園獻花，該處設置了約3.5米高的大型繡球蔥花雕塑《Allium》，象徵李兆基的堅韌及不屈精神。