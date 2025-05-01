往機場城巴西九龍公路撼防撞欄水馬　22人受輕傷　車長涉危駕被捕 (17:55)

警方及消防接報到場，大部份傷者手腳撞傷，全部清醒。現場消息，初步有22人受傷，包括巴士車長，其中4人傷勢較嚴重，各人均清醒，救護員將傷者分流坐在路邊，進行初步治理，部分要抬上擔架床，分別送往明愛醫院、瑪嘉烈醫院及廣華醫院治理。

警方經初步調查，23歲姓劉車長，涉嫌危險駕駛被捕，已獲准保釋候查，須於六月上旬向警方報到。

現場所見，巴士右車頭損毀嚴重，泵把飛脫，零件散落一地。部分水馬被撞甩脫推前約10米。上層擋風玻璃破裂，車廂內有染血紙布，估計撞擊力令乘客衝前撼爆玻璃。

其中一受傷乘客文先生稱，原定一家三口準備乘下午3點機，出發往越南旅行，現今遇上意外，行程被迫取消，最少損失機票及酒店費用，兼且家人受傷。事發時與家人坐於上層，當時上層約有20人，撞車後全部跌倒躺地，但情況並不混亂。他指巴士車速不算太快，但感到突然切線隨即撞向路壆，懷疑車長行錯路，太遲切線導致意外。

另一乘客陳先生說，事發時突然聽到「砰」一聲，感覺「成架車好似抛起咗、飛起咗，啲野跌到周圍都係」。陳說當時坐在上層靠左，見不到碰撞一刻的情況，但見到路上不多車，車速一直正常，不算特別快。另一名上層乘客譚先生同樣指，當時突然巴士急煞車，感覺「飛起咗」。兩人原本打算坐巴士到港珠澳大橋去澳門，意外後行程受影響。

城巴表示，一輛機場快線A22往機場方向的巴士，於西九龍公路與青沙公路交界涉及一宗與路邊分隔欄碰撞事故。車長及約20名乘客受輕傷送院治理，城巴對乘客受傷致以慰問，保持緊密聯絡並提供適切協助。

城巴會積極配合警方，並已啟動內部調查工作，更深入了解事故詳情。