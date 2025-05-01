大學生涉8宗假冒官員騙案被捕　涉案騙款約136萬 (14:03)

東九龍總區重案組高級督察譚頌琪表示，發現近期常見電話騙案，以假冒官員手法犯案居多，事主首先收到不明來電，對方聲稱是內地公安，指牽涉洗黑錢或詐騙活動，繼而安排「特務」與事主見面簽署保密文件，並要求事主交出現金作調查之用。

警方經調查及情報分析，東九龍總區重案組與新界南總區情報組展開聯合行動，於上月29日，當一名目標男子出現向事主收取金錢時，以涉嫌以欺騙手段取得財產罪將他拘捕，並在其身上檢獲一張偽冒警察委任證；據事主透露受自稱內地公安指示，將金錢交給被捕男子。

經調查被捕20歲本地男子，涉及另外7宗同類案件，並在其寓所起回部分贓物及製造偽冒警察委任證及保密文件的工具，被捕男子正被扣留調查。據悉，他報稱大學生，已收取詐騙集團一萬元作為製作假警察委任證及文件，另每次可收取3000元報酬。

8宗案件的事主年齡18至66歲，分別報稱學生、設計師、化妝師及退休。騙徒一開始以秘密調查為由，要求部分事主租住酒店方便調查，其後安排「特務」送遞保密協議文件，令事主不敢尋求親友協助，及以調查緊急等藉口，除要求提取銀行戶口內存款，更指示交出家中所有現金，包括外幣及紀念幣。騙徒以孤立及以快打慢形式，令事主無法尋求協助下，墮入騙局。據了解，其中損失最多一宗51.6萬元，事主為本地大學生，被指涉及洗黑錢。