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強積金對沖機制今起取消　孫玉菡稱對僱員中長期幫助大 (10:56)

強積金對沖機制今日（1日）起取消，勞工及福利局長孫玉菡今早於港台《千禧年代》說，新措施對對僱員中長期的幫助很大，令他們退休時有更多準備。政府推出25年資助計劃協助過渡，涉及330億元，孫玉菡表示，330億元的金額並非已「封頂」，如果不足以應付未來25年的資助計劃，政府會追加撥款。

被問到會否擔心有僱主解僱現有員工，轉而聘請月薪較低的「新人」，孫玉菡認為，在勞動市場緊張的情况下，僱主「炒」熟悉業務、以往強積金可對沖的員工，再重新招聘人手及培訓，做法或得不償失。他說，若僱主將來仍然想繼續做生意，不認為有很多大誘因解僱現有員工。

至於會否出現僱主「鑽空子」避開強積金供款，例如與僱員簽訂23個月合約，或採取「假自僱」的模式，孫玉菡說，僱傭條例就此有規定，強調重點不可以涉及虛假，若僱員有顧慮可找勞工處幫忙。

另外，社協日前表示，近月接獲兩名本地餐飲從業員求助，有雜工於同一食店工作17年，在外勞入職後即被僱主要求減工時，最終無奈離職。孫玉菡說，有留意到相關報道，認為每個個案牽涉很多細節，難有一個案放諸四海而皆準，強調輸入外勞制度的設計重點，是優先保障本地工人就業，當局在批准輸入外勞配額時有嚴謹把關程序。他說，若僱員有疑問或需要，可向勞工處求助。

相關字詞﹕強積金 對沖機制 孫玉菡 輸入外勞 編輯推介

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