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過去3個年度首次公屋編配接受率約43%　立法會議員倡分析拒絕原因 (08:00)

房委會截至2024年12月底，約有11.86萬宗一般公屋申請。房屋局昨日（30日）表示，過去3個年度成功編配公屋的一般申請者中，約43%接受首次配屋建議；另外過去3個年度分別約27%及30%的申請者接受第二次及第三次的配屋建議。

有立法會議員認為首次配屋建議接受率偏低，建議當局分析申請者拒絕首次配屋建議的原因，或在審查面晤時了解申請者需求。

翻查資料，2017/18年度至2021/22年度5個年度平均約47%申請者接受首次配屋建議，分別約27%及約26%的申請者接受第二及三次編配。換言之，過去3個年度接受首次及第三次配屋建議的申請者百分比，較2017/18年度至2021/22年度為低。

房委會委員兼立法會議員鄧家彪在書面質詢關注，有輪候公屋家庭在兩個月內獲編配3次地點相近的公屋單位，惟編配結果未有考慮其對公屋地點的意願，建議當局考慮細分公屋分區，為申請人士優先編配接近原來生活的分區單位。

房屋局長何永賢回覆指，房委會已於2023年9月優化編配機制，加入申請者現時的居住地區為考慮因素，電腦系統會為申請者盡量編配接近現時居所的公屋單位，機制經優化後，公屋申請者獲編配鄰近居住地區的比率上升約一成，申請者接受獲編配公屋的比率亦相應提升5%。

至於現時公屋分區為市區、擴展市區、新界及離島，何永賢指，可選擇區域範圍愈小，單位獲成功編配的機會愈低，故房委會於1993年將公屋分區由14個整合為8個，截至1998年3月底一般申請者平均輪候時間為6.6年，同年將分區改為4個後，平均輪候時間逐步回落至2000年代的兩年左右，證明合併分區屬「好的安排」。

鄧家彪向本報表示，首次配屋建議接受率偏低，舉例指有人屬意新樓，有人以地區作優先考量，建議當局分析申請者拒絕首次配屋建議的原因，或在審查面晤時了解申請者需求，更人性化及精準地編配公屋，亦可避免錯配情况、輪候公屋者要一等再等，又說最理想是首次配屋建議接受率達七成。

相關字詞﹕編輯推介 房委會 公屋 鄧家彪 公屋申請

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