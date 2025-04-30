運輸署與的士業界會面 將繼續打擊非法出租或取酬載客活動 (22:12)

署方續指，政府為提升的士服務質素，已實施的士司機違例記分制度，加強的士司機作出違法行為的阻嚇力；此外，政府亦推出的士車隊制度，並建議所有的士必須在車廂內安裝車廂攝錄機、行車記錄儀、全球衛星導航系統及電子支付方式，強調政府正跟進相關建議的立法工作。

至於透過手機應用程式等方法預約點對點交通服務，署方表示一直對做法持開放態度；惟「相關平台必須確保所提供的載客服務合乎法規」，並補充政府正對相關服務進行研究，包括考慮交通諮詢委員會轄下「提升個人化點對點交通服務工作小組」報告中的意見及數據，以檢視服務的整體需求，預計今年內會就規管網約車平台、合規服務的車輛及司機的相關牌證要求等制定立法建議。

署方又提醒，當發生交通事故時，提供非法出租汽車服務的車輛的第三者責任保險或會失效，故乘客使用非法出租汽車服務或蒙受風險，呼籲市民認清出租汽車許可證。