消防處驗收統籌辦上月成立　採用人工智能技術及機械犬助檢查圖則 (22:06)

統籌辦會落實多項措施提升效率，包括接獲驗收申請後兩個工作天內，安排個案主任與申請人核對文件是否齊全；及後安排驗收前會議，向申請人釐清驗收準則，並落實驗收時間表，讓申請人編配人手跟進驗收。

昔日工地若不達標，申請人需與處方另約時間驗收，消防處助理處長（牌照及審批）姜世明指，日後引入「持續驗收」概念，統籌辦會繼續按計劃驗收其他部分，讓申請人同時整改；即使無法趕及整改，統籌辦會盡早再約時間驗收，確保不會耽誤工程。

統籌辦目前有62名人員，由一名高級消防區長帶領，除消防設施組外，處方調配軍裝人員協助；另花10萬元添置機械狗和三維掃描儀器等。姜世明指，以驗收樓宇為例，以往需派兩名人員驗收兩至四日，現時以人工智能分析與圖則脗合程度，並自動生成報告，所需時間縮減約三分之一。

消防處應用程式內同時新增進度查詢功能，申請人可透過相關功能，即時查閱有關項目的最新驗收狀態，包括文件遞交進度、現場檢查安排及驗收結果等。

統籌辦去年8月起「先行先試」部分措施，其中一幢樓高18層住宅，連同3層商場及會所平台，在實景捕捉及人工智能分析草圖下，處方接獲申請至發出消防證書只需31個工作天；而由於房署提前多個月通知，個案主任提早兩個月評估項目準備狀况，一幢47層公屋只需19個工作天就完成驗收。

立法會綜合大樓擴建工程陸續完工，統籌辦在去年12月的驗收採取彈性安排，在非辦公時間內測試大部分消防裝置及設備，減低對大樓日常運作的影響，最終驗收在5個工作天內完成。未來中九龍幹線、西九文化區及醫院擴建等項目亦會透過科技縮短驗收時間，配合大型基建進度。