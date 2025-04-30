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控煙條例立法會首讀 吸煙與健康委員要求加快禁絕薄荷味加味煙 (21:00)

立法會今日（30日）首讀《2025年控煙法例（修訂）條例草案》，擬排隊輪候公共交通工具時禁止吸煙、以及2027年第二季禁止售賣非薄荷味加味煙等。

香港吸煙與健康委員會對修例表示歡迎。委員會指，加味煙及另類吸煙產品對青少年特別具有吸引力，是青少年最主要的吸煙入門途徑，甚至利用電子煙作為太空油毒品的工具。委員會建議政府加快立法禁止薄荷味的加味煙，同時應盡快進一步禁止以任何形式管有另類吸煙產品。委員會主席湯修齊指，留意到市民對煙害的認知仍然存在一定誤解，例如以為吸電子煙或加味煙的害處較少。

委員會呼籲立法會議員以保障公衆健康為首要考慮，支持通過條例。

醫務衛生局長盧寵茂於立法會表示，近期世界各地推出另類吸煙產品，並加上不同香味，部分如玩具一般吸引年輕人吸煙，形容加味煙為煙草商吸引新世代的伎倆，為刺喉、有害的煙霧作出掩飾，調查顯示愈年輕人士吸加味煙的比例愈高。

政府建議增設禁煙區，涉及指定處所包括幼兒中心、院舍、學校的出入口3米範圍，亦引入排隊禁煙，盧指需要保護老、幼、病、弱。對於有意見認為應禁止邊行走邊吸煙等行為，他說，當局建議賦權容許設立大範圍禁煙區，提供更大彈性，將考慮循當區的人流量、二手煙的嚴重程度、市民以及區議會的意見、劃設地點的可行性等因素後劃設禁煙區，劃設後「不論火車頭是移動、或者停站、都不能夠吸煙。」

相關字詞﹕控煙 加熱煙 薄荷味加味煙 吸煙與健康委員會 盧寵茂

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