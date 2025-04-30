7名食環主任涉優待求職者罪成　廉署指36人列入傳閱名單 (18:33)

暫委法官香淑嫻表示，控方舉證至亳無合理疑點，裁定7名不認罪被告李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松罪名成立。法官表示本案性質嚴重，監禁似乎是唯一恰當選項。

辯方呈上文件指，易錦添早前燒傷入院，須定期覆診，申請保釋候判，其他被告亦有相同申請。法官遂將案件押後至5月6日求情，並批准7名罪成被告保釋外出，已認罪被告、本案控方證人羅世華亦獲准保釋候判。

控方早前開案陳辭指，羅世華聽聞招聘有「不成文規定」，會聘請與現職或退休職員有親屬關係的應徵者，有人因是某人的女兒，獲「人情分搭夠」，亦有人是「懲教伙記」。有受審被告的信息紀錄顯示，他明知某應徵者表現未如理想，仍「畀多咗10分」。

廉署調查顯示，出席遴選面試的應徵者逾950名，當中36人被列入傳閱名單中，部分應徵者的遴選面試分數相信因而獲上調。

為確保「2019年助理小販管理主任招聘」公平進行，食環署已將涉案遴選面試的結果作廢，並安排應徵者於2019年11月參加另一輪遴選面試。

廉署發言人表示，因應本案發現的情况，廉署已檢視食環署相關工作程序，並提出防貪建議，以杜絕不當行為。廉署一直與食環署保持緊密聯繫，定期為其各級人員提供誠信培訓，持續提升他們對《防止賄賂條例》及公職人員行為不當的認識。