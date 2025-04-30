社民連4人被控非法籌款　辯方稱銀行已遭凍結 派發單張內的付款二維碼早已失效 (18:04)

涉案4名被告分別為陳寶瑩、社民連副主席周嘉發和余煒彬，及牙醫李盈姿。4人被控3項「於政府土地未經准許而展示招貼或海報」罪，及9項「沒有許可證而在公眾地方籌款」罪，涉及3次街站事件。

控方指採納其書面陳辭內容，不作補充。辯方則陳辭指，被告設立涉案街站為表達政治意見，沒有證據顯示他們曾作滋擾、阻街或煽動言論，亦不見被告有接受途人捐獻。辯方又稱，雖然刊物的其中一頁印有付款二維碼，但派發刊物為著政治目的，與籌款無關，黑色橫額亦非控罪所指的招貼或海報，故應該裁定被告無罪。

周嘉發、余煒彬及李盈姿自行陳辭，3人均提及該付款二維碼早已失效，因為社民連所持有的銀行戶口在案發之前已被凍結，就算不知道這個消息，途人掃描付款二維碼後亦會知曉。周亦指，社民連自今仍未能在本地銀行申請戶口，無法與支持者取得聯繫。