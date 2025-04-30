德信學校前校長瞞報利益及向補習社泄試題　公職人員行為失當等兩罪成 (16:56)

被告郭超群(50歲，報稱無業)涉嫌沒有向德信學校法團校董會申報、披露或隱瞞他在勤舍學習中心有限公司的財務利益，被控一項公職人員行為失當罪。郭另涉跟女被告彭詠嫺(46歲，報稱補習中心經營者)，在學校舉行考試和測驗前，向上述公司泄露考試和測驗題目，兩人因而同被控一項串謀觸犯公職人員行為失當罪。

控方開案陳辭稱，郭超群2013年9月起在該校任職校長；彭詠嫺為中心其中一名董事兼股東，其兒子為德信舊生，因而結識郭。控方形容二人關係親近，6年間曾一同外遊7次，而且在不足一年間通話逾600次。

此外，控方提到，廉署人員從彭詠嫺的手機發現，郭超群曾於2019至2020年，向她發送3份中文和8份英文測驗試題；調查亦發現，郭曾於2021年5月登入學校系統，將含試題的3個檔案抄送到外置記憶體，記憶體其後連接到中心電腦。受事件影響，德信小五學生2021年下學期主要科目的呈分試作廢，需安排重考。