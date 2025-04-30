德信學校前校長瞞報利益及向補習社泄試題　公職人員行為失當等兩罪成 (16:56)

德信學校前校長郭超群涉在職期間串謀一名補習社時任女董事兼股東，在學校考試和測驗前將試卷泄露予該補習社，遭廉署拘控，二人早前同否認串謀觸犯公職人員行為罪；郭另被指隱瞞在補習社有財務利益，另否認一項公職人員行為失當罪，案件經審訊後今（30日）在區域法院裁決。法官謝沈智慧裁定兩名被告串謀觸犯公職人員行為罪成，另裁定郭公職人員行為失當罪成。
被告郭超群(50歲，報稱無業)涉嫌沒有向德信學校法團校董會申報、披露或隱瞞他在勤舍學習中心有限公司的財務利益，被控一項公職人員行為失當罪。郭另涉跟女被告彭詠嫺(46歲，報稱補習中心經營者)，在學校舉行考試和測驗前，向上述公司泄露考試和測驗題目，兩人因而同被控一項串謀觸犯公職人員行為失當罪。
控方開案陳辭稱，郭超群2013年9月起在該校任職校長；彭詠嫺為中心其中一名董事兼股東，其兒子為德信舊生，因而結識郭。控方形容二人關係親近，6年間曾一同外遊7次，而且在不足一年間通話逾600次。
此外，控方提到，廉署人員從彭詠嫺的手機發現，郭超群曾於2019至2020年，向她發送3份中文和8份英文測驗試題；調查亦發現，郭曾於2021年5月登入學校系統，將含試題的3個檔案抄送到外置記憶體，記憶體其後連接到中心電腦。受事件影響，德信小五學生2021年下學期主要科目的呈分試作廢，需安排重考。