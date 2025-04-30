立法會首讀控煙措施修例草案　盧寵茂：可「贏健康」不會「輸經濟」 (17:01)

盧寵茂於立法會表示，近期世界各地推出另類吸煙產品，並加上不同香味，部分如玩具一般吸引年輕人吸煙，形容加味煙為煙草商吸引新世代的伎倆，為刺喉、有害的煙霧作出掩飾，調查顯示愈年輕人士吸加味煙的比例愈高。

政府建議增設禁煙區，涉及指定處所包括幼兒中心、院舍、學校的出入口3米範圍，亦引入排隊禁煙，盧指需要保護老、幼、病、弱。對於有意見認為應禁止邊行走邊吸煙等行為，他說，當局建議賦權容許設立大範圍禁煙區，提供更大彈性，將考慮循當區的人流量、二手煙的嚴重程度、市民以及區議會的意見、劃設地點的可行性等因素後劃設禁煙區，劃設後「不論火車頭是移動、或者停站、都不能夠吸煙。」

醫衛局：約一成酒吧提供水煙 當中逾半涉讓顧客於禁煙區內吸食

另外，香港持牌酒吧會所聯會周一提到，合法於露天地方吸食水煙的酒吧數目，預計較當局預期為多。醫務衛生局昨晚回應指，衛生署巡察時發現約一成酒吧（約130間）有提供水煙，提供水煙的酒吧中逾一半涉嫌違法予顧客在禁煙區內吸食，反映違規情况嚴重。而在2023年1月至2025年3月間，衛生署就違例在室內禁煙區吸食水煙發出305張定額罰款通知書，向協助及教唆室內禁煙區吸煙酒吧職員發出170張傳票。

對於酒吧業界建議容許以規管代替全禁加味水煙，醫衛局回應說，禁止於傳統吸煙產品中加入味道的建議亦適用於水煙，以貫徹政策一致性，保障公眾健康。