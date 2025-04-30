海關檢獲60噸冒牌瓷磚黏結劑　拘供應商2職員 (15:23)

海關早前接獲舉報，指有建築物料供應商涉嫌售賣冒牌瓷磚黏結劑，經深入調查及商標持有人協助，鎖定涉案供應商在油麻地公眾貨物起卸區的提貨點及觀塘的辦公室進行試購，並於今早採取拘捕行動。

行動中，檢獲共2400包冒牌瓷磚黏結劑，每包淨重25公斤，共重約60噸，估計市值約20萬元，並拘捕一男一女，年齡50及55歲，分別為公司主管及職員，涉嫌觸犯商品說明條例。海關於接報後兩星期內採取執法行動，初步相信已搗截該批冒牌貨流入市面。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關發現涉案供應商透過網站宣傳及經營業務，相約顧客到提貨點付款及交收貨物。相關的瓷磚黏結劑，主要用作黏貼天花、牆壁及地板的瓷磚。海關已將部分冒牌貨的樣本，送往政府化驗所及專業檢測中心進行初步檢測，測試黏貼強度及含有的揮發性物質（甲醛）是否符合標準。

正牌瓷磚黏結劑售價約100至150元，冒牌貨售價約83元一袋，便宜約20至30%，初步冒牌貨的包裝袋顏色較鮮色與及噴碼的字體距離與正版貨有分別，但單憑肉眼較難分辯，要行內人或曾購買貨品才分辯得到，相信市民保持警剔可以分出真假。