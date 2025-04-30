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挪2643萬元公款買保時捷跑車、日出康城單位　前四季酒店會計員囚6年半 (15:50)

四季酒店時任會計人員在職近4年間，涉更改公司帳目系統和偽冒支票簽名，挪用公司款項逾2643萬元，用於購買名車和置業。會計人員今（30日）於高院承認9項盜竊罪，判囚6年6個月。庭上透露，四季酒店事後向被告展開民事申索，已追討其中逾110萬元。法官批評被告深思熟慮，更改公司帳目掩飾犯案，行為違反誠信。

庭上透露，被告陳耀才（現39歲）在求情信承認因貪念和虛榮心犯案，後悔失去好工作。法官游德康判刑指，被告事發時授權處理酒店的帳目，深獲公司信任，惟他挪用公款應付奢華生活，更精心操作帳目系統，屬有計劃犯案。

法官透露，酒店早前向被告展開民事訴訟，已追討逾110萬元，餘下官司未完，被告仍要承擔責任。法官就9項盜竊罪採納一個月至96個月監禁為量刑起點，考慮被告認罪扣減三分之一，總刑期6年6個月。

案情指，被告2013年在四季酒店任職侍應，2014年加入會計部，負責支付酒店支出和印製支票等，月薪近3萬元。2021年9月，酒店職員發現一張49萬元的支票有可疑，被告向上司出示偽造支票照片，顯示款項匯入酒店的供應商；惟經調查後，酒店發現款項匯入被告的個人帳戶。被告承認偽冒支票簽名，警誡下表示用來醫治患淋巴瘤的父親。

銀行翻查帳目，發現2017年7月至2021年9月間，酒店帳戶簽發112張支票，將逾2643萬元存入被告名下共9個帳戶。調查發現，被告擅自更改內部系統，將收款人改為自己的名字。警方在被告寓所發現大量名牌手袋、手表和珠寶，並發現被告2019年購入將軍澳日出康城一單位，涉款逾588萬元。被告另於2020年購入一輛保時捷汽車，涉款逾121萬元。

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