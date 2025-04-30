審計報告｜石鼓洲逾千病人未完成斷癮及康復療程出院　4間戒毒中心近5年再入院個案佔76% (15:06)

香港戒毒會營運4間戒毒中心，分別為石鼓洲康復院、凹頭青少年中心、區貴雅修女紀念婦女康復中心、成年婦女康復中心，共提供346個床位；在2019/20至2023/24年度期間，4間戒毒中心接收的入院人次為3513。

審計署分析戒毒會在2019/20至2023/24年度期間的入院記錄，發現再入院個案比例偏高，佔總入院數字的76%，認為戒毒會或需留意再入院個案比例偏高情况。審計署亦分析2023/24年度的618宗再入院個案，有關個案涉及417名病人，病人在2019/20至2023/24年度期間入住戒毒中心的平均次數為4次，介乎1至17次。審計署審查當中23名在期間間曾入院10次或以上的病人記錄，發現全部病人均入住石鼓洲康復院參加一般戒毒治療康復計劃。

戒毒會回應表示，該會的戒毒治療康復計劃，旨在通過多個康復階段，通常需重複介入，為有關人士提供支援，而該417名病人在5年間平均再入院4次，顯示該些人士繼續尋求戒毒會協助，接受治療服務，強調是對戒毒會服務信任的指標。審計署建議，戒毒會應汲取再入院頻次偏高個案的經驗，以持續改善戒毒治療康復計劃及加強完成計劃後的支援服務。戒毒會同意審計署的建議。

衛生署與戒毒會在去年10月簽訂新的《津貼及服務協議》，所有戒毒中心的佔用標準統一為75%；至於簽署《協議》前，衛生署在2015/16至2024/25年度期間，為各戒毒中心訂定不同標準，其中石鼓洲康復院為75%，其餘3間戒毒中心則為80%。

審計署發現，在2015/16至2024/25年度期間（即簽署《協議》前），石鼓洲康復院和區貴雅修女紀念婦女康復中心的全年佔用率均低於各自的佔用標準，其中石鼓洲康復院的全年佔用率介乎39%至70%，而區貴雅修女紀念婦女康復中心則介乎30%至59%，當中自2020/21年度起，兩間中心的被佔用床位日數皆不及其所提供床位日數的一半。

至於凹頭青少年中心和成年婦女康復中心的佔用率，除了在2016/17至2019/20年度期間高於80%的標準外，各年度的全年佔用率均低於標準；凹頭青少年中心的全年佔用率介乎41%至76%，而成年婦女康復中心則介乎44%至79%。

審計署亦發現，所有戒毒中心的佔用率仍達不到新訂定的佔用標準，石鼓洲康復院、凹頭青少年中心、區貴雅修女紀念婦女康復中心、成年婦女康復中心在去年10至12月的佔用率分別為53%、64%、40%及48%。

戒毒會解釋，被呈報吸毒者數目持續下跌，而隱蔽吸毒情况亦愈趨普遍，以致轉介個案數目大幅減少；又指在2019/20至2021/22年度新冠病毒爆發期間，戒毒會在其戒毒中心實施嚴謹的預防措施，嚴重影響整體入院人次。

審計署表示，衛生署就戒毒會提供的自願住院戒毒治療和康復服務訂定的3個服務表現標準中，署方在其管制人員報告中只公布2個服務表現標準，並沒把佔用率列為其中一個衡量服務表現準則。審計署建議，戒毒會應徵詢衛生署意見，採取措施改善轄下戒毒中心的佔用率；同時建議衛生署長應加強在其管制人員報告中對戒毒會表現的匯報，例如把戒毒中心的佔用率列為其管制人員報告中的一項服務表現目標。