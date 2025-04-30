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港足賽學生背向球場辱國歌案　官裁定表證成立 (14:59)

2024年6月6日，香港足球代表隊在香港大球場對戰伊朗隊，19歲男學生涉嫌在賽前播放國歌期間背向球場，被控一項侮辱國歌罪。涉案男學生否認控罪，案件今日（30日）在東區裁判法院開審，辯方向當日會場內負責指揮的警司林景昇作盤問，指林在播放國歌期間出於職務亦有背向球場，林同意並指其行為絕對沒有意圖侮辱國歌。裁判官裁定有表證成立後，被告不自辯，案件押後至5月23日作結案陳辭。

被告劉本晞（19歲）否認於前年6月6日，在香港大球場內公開及故意侮辱國歌。控方傳召警司林景昇作供，林稱當日他在會場內負責指揮。據控方播放警方錄影的現場片段，顯示當日大批身穿港隊球衣的球迷聚集在南翼看台，上方懸掛「波台黐線佬」直幡。林稱在片段中認出被告，又指被告在播放國歌的過程中背向球場，「頭輕微傾斜向下，手擺側邊垂下」。

辯方大律師關文渭盤問時，問林當日是否出於職務亦有背向球場、但沒有意圖侮辱國歌；林表示同意，並指自己「絕對沒有意圖」侮辱國歌。關又問，當日不乏有警察及保安背向球場，林稱同意，並補充他們行為是「面向觀眾」及執行職務。關續稱，警方沒有在播放伊朗國歌時攝錄觀眾，因為即使有人侮辱伊朗國歌亦不犯法；林回應可能干犯其他罪行，例如公眾地方行為不檢。

關又問，若背向球場，是否可以看到看台上方的大螢幕，而案發時大螢幕正直播球員的容貌。林稱他沒有看到大螢幕。就會場內播放國歌的音響設備，關亦指相信該些設備不是放置在球場內；林表示同意，稱音響設備應在大球場的頂層，亦圍繞大球場而放置。最後關指，球迷早在播放伊朗國歌時已開始歡呼及發出聲音，包括高呼「安達臣」；林稱「應該係足球員？」後獲辯方提醒安達臣為時任港隊教練，林笑稱「返去都係溫吓歷史」。

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