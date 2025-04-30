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立法會三讀通過今年度財政預算案 (14:23)

立法會今日（30日）以不記名方式三讀通過今年財政預算案的《2025年撥款條例草案》。財政司長陳茂波表示，2024/25年度政府綜合赤字為803億元，低於修訂預算的872億元，主要因為股票印花稅收入增加及部門開支少於預期。他說外圍環境波動，短期經濟前景難免受壓，亦可能影響樓市，但內地經濟增長、政府刺激經濟和支援企業指施，將帶來支持。

《2025年撥款條例草案》今日以不記名方式獲立法會三讀通過，沒有議員反對。投票時，早前揚言反對預算案的選委界何君堯、以及香港新方向張欣宇均沒有舉手贊成，不過二人亦沒有投下反對票。分別身兼全國人大常委及全國人代的民建聯李慧琼和陳仲尼，正在北京出席全國人大常委會，缺席會議。

今年財政預算案公布的修訂預算，政府在2024/25年度的赤字為872億元，陳茂波表示最終實際赤字為803億元，主要因為股票印花稅收入增加及部門開支少於預期。預算案因應政府財赤採取多項節流措施，包括削減1萬個公務員職位。對於有議員質疑何不削減現有一成公務員空缺職位，陳茂波稱當局在檢討所有職位必要性後作此決定，一刀切刪去所有空缺「並不明智」。他又強調，削減經常性開支並不影響綜援和公共福利金，將在力所能及的範圍下照顧弱勢社群。

增飛機乘客離境稅　陳茂波：不影響本港機場競爭力

政府提出將飛機乘客離境稅增至200元惹爭議，陳茂波指出相比輕微價格差異，旅客更重視機場地理位置、航線覆蓋範圍、準點率、航班頻密度等因素，舉例本港部分航班價格高於鄰近機場，仍受旅客歡迎，相信加稅不會影響本港機場競爭力。他稱以往上調飛機乘客離境稅後，機場客運量亦不受影響，一直增長。他說正與機管局商討，豁免向經陸路及海路口岸來港轉機的旅客徵稅，將盡快敲定並實施。至於政府研究向陸路離境私家車收取200元邊境建設費，陳茂波說留意到不少立法會議員及社會人士提出關注及意見，會在慎重考慮後再作決定。

陳茂波亦表示本港首季經濟表現不錯，不過外圍環境急劇變化，短期內可能影響樓市，並稱美國貨幣政策和環球經濟前景不確定性上升，短期經濟前景難免受壓，削弱私人消費和投資意欲。但他強調內地經濟持續增長，加上政府刺激經濟和支援企業措施，有助支持不同經濟環節，本周五公布的首季本地生產總值預估數字將有「穩健增長」。他認為，環球經濟碎片化或促進亞洲經濟體更緊密合作，內地製造業具明顯優勢，將大力參與區內供應鏈、產業鏈重組，帶動相關專業服務需求。他說本港將做好佈局，把握企業重整供應鏈、產業鏈和相應投資部署的機遇。

對於預算案提出數項增加政府收入的措施，他重申措施符合維持香港的簡單低稅制、盡量減少對普羅大眾的影響、同時盡量體現「用者自付、能者多付」的大原則，政府會持續審視財政狀况、整體經濟環境及社會當前和長遠需要，適時作合宜調整。

相關字詞﹕財政預算案 陳茂波 立法會 編輯推介

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