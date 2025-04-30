保安局與轄下部門22/23年度起共削減972個職位　警隊減604個 (14:07)

若按政府部門計算，表面上以政府資訊科技總監辦公室削減職位最多，達724個，不過實際上資科辦被合併至數字政策辦公室，而數字辦的編制為880。多個部門削減職位逾百個，包括房屋局及房屋署（198個）、醫管局（198個）、食環署（177個）、衛生署（149個）、康文署（146個）等。另外，創新科技及工業局及轄下部門編制增加92個職位，政制及內地事務局、公務員事務局和民政及青年事務局的編制亦錄增長。

楊何蓓茵：政策局因應服務需求及運作需要決定刪減職位組合

楊何蓓茵回覆新民黨黎棟國書面質詢時指出，各政策局或部門的編制並不是一刀切零增長，因應運作需要和在有充分理據的情况下可增加編制，亦會刪除沒有運作需要的職位。她稱， 政府削減編制時將以政策局為單位，政策局可因應局方及轄下部門在檢視整體服務需求、運作需要、職位空缺情况等因素後，決定所刪減的公務員職位和職級的組合。

楊何蓓茵又說，政府會繼續不時留意不同職系及職級有否因應業務或狀况的改變、或由於應用科技而需調整人手和職能，如果個別職系的未來人力需求不確定，例如有過剩人手或正進行體制檢討，會被列為「受限制職系」，必須獲得公務員事務局批准方能進行招聘。對於一些已經完全沒有編制及實際員額的職系，她說會適時向立法會財務委員會申請刪除。