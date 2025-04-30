審計報告｜外判街道清潔工疑沒值勤　審計署促加強查核　食環歸指辦商記錄不準確 (13:49)

審計署審查中西區、深水埗區和元朗區環境衛生辦事處，在前年12月和去年9月就外判街道潔淨服務的每日值勤記錄，發現在前年12月，該3個辦事處分別有9300個工作更次中的7個、7936個工作更次中的1個、8401個工作更次中的3個，在記錄中沒顯示有承辦商工人值勤；前年9月，3個辦事處分別有9000個工作更次中的3個、7170個工作更次中的1個、8130個工作更次中的7個，在記錄中沒顯示有承辦商工人值勤。

食環署則回應稱，根據承辦商提交的值勤冊，全部工作更次實際上都有承辦商工人值勤，但相關記錄不準確，未能反映有關值勤情况。不過，審計署稱留意到食環署的高級管工曾審閱由相關承辦商提交的每日值勤記錄，認為食環署需加強查核承辦商提交的每日值勤記錄，並向提交不準確記錄的承辦商採取跟進行動。

根據街道潔淨服務合約，承辦商須提供所訂數目的巡查隊，進行自律質素巡查；食環署指引亦訂明衛生督察應指派每隊巡查隊每周進行至少2次巡查，每次巡查應涵蓋2項工作。審計署審查中西區環境衛生辦事處去年9月承辦商巡查隊就外判街道潔淨服務的巡查記錄，發現該辦事處的9隊巡查隊中，4隊在每次自律質素巡查中只進行一項工作；另外5隊在去年9月的首個星期沒有進行任何自律質素巡查。

審計署留意到，相關衛生督察沒就該段期間進行的自律質素巡查，向承辦商巡查隊指派工作或所需的工作項目數目。食環署回應稱，主要是由於巡查隊被分區人員調派進行緊急巡查，處理臨時職務。審計署認為，食環署需採取改善措施，如未有遵從須記錄原因。

至於打擊非法棄置垃圾行為方面，根據食環署指引，就有亂拋垃圾情况的地點和應對相關問題所採取的行動，應妥為備存記錄以利便監察實際情况。有關資料會記錄於情况報告，而報告應每2個月提交予衛生總督察審核。食環署的指引亦有規定要求把有亂拋垃圾情况並符合特定準則的地點納入情况報告，並檢視對久未解決個案採取執法行動的策略。

審計署發現，東區、深水埗區和元朗區環境衛生辦事處，有49個地點在3個月內經網絡攝錄機偵測到有非法棄置垃圾情况，但當中39個地點未被納入專責執法小隊處理亂拋垃圾活動地點的情況報告；39個地點中，有8個在該3個月內被報有非法棄置垃圾情况逾500至2141次，平均為1170次，涉565至2570件垃圾。審計署認為，食環署需檢視就經常有亂拋垃圾情况的地點和情况報告內久未解決的個案所需進行的巡查和執法行動，並於報告中妥為記錄有關地點，以供專責執法小隊監察。