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發展局擬以單一片區發展紅磡海濱　強調項目有需要增建遊艇泊位 (12:02)

政府擬在紅磡海濱建造230米摩天大廈、增設200個遊艇泊位等。發展局常任秘書長何珮玲表示，目前本港遊艇泊位設施不足，強調有需要增加泊位，又稱將以單一片區發展，重申不排除港鐵牽頭，並會考慮政府分紅建議。

何珮玲今（30日）在港台節目《千禧年代》被問到南丫島、香港仔、機場等已有意發展遊艇泊位，是否需要在紅磡海濱再設泊位。她提出香港有9個遊艇會，提供約2000個泊位，但香港有逾萬艘遊樂船，即使在上述地方發展泊位再加額外泊位，只提供1000多個泊位；而維港未有具規模的遊艇停泊設施以滿足需求。

有議員關注發展模式，並質疑政府無提供財務安排，何珮玲解釋將以單一片區發展，當中有賺錢的商住部分，同時也要求發展商發展「未必賺錢」的公共空間、行人連接等，政府不出資而是出地，又說初步評估財務可行，下一步會研究經濟效益。

她重申不排除交港鐵牽頭發展，至於有意見憂不公平，她稱該處不少鐵路設施，相信港鐵最熟悉用地，可加快項目進度。至於有意見稱政府也要分紅，何珮玲稱會考慮做法，因土地屬政府資源，將考慮。對於有議員質疑本港未有遊艇旅遊產業鏈，如維修、人才、保險等，她稱政府邀請業界給意見。

何珮玲表示，相信項目可帶來高消費客群，同時優化行人連接通道，令周邊地方四通八達，旅客會源源不絕到來。她亦指要善用摩天大廈頂層，設空中步道及滑索等，讓旅客高空欣賞維港，以新意、趣味方式吸引旅客。

相關字詞﹕紅磡海濱

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