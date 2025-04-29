3專用屋邨資助出售單位1573伙5月2日起接受申請 啟德「樂啟軒」大單位近200伙 (21:42)

房協及地政總署會陸續向上述住戶發信，通知他們申請認購的安排及詳情。認購專用安置屋邨的資助出售單位，是為那些受到政府發展計劃影響而需遷離的非業主住戶而設的其中一個安置補償選項。受市建局公務員建屋合作社樓宇重建發展計劃影響的合資格自住業主，亦可選擇認購市區專用安置屋邨的資助出售單位作為其中一個安置補償選項。

3個項目是次接受申請的資助出售單位合共1573伙。「樂翹軒I」去年十月起入伙，房協將於是次銷售推出餘下的179伙。「樂嶺軒」預計明年第一季落成入伙，而「樂啟軒」預計2027年第一季起落成入伙。

政府已檢視未來幾年專用安置屋邨落成的情況以及各個發展項目，尤其是北部都會區的發展時間表。由於未來幾年的政府發展項目以至需要遷離的住戶集中在新界區，為善用專用安置屋邨的資源，在受政府市區發展計劃和市建局公務員建屋合作社樓宇重建發展計劃影響的住戶完成選購市區專用安置屋邨「樂啟軒」後，如仍有未被認購單位，房協會開放「樂啟軒」予受政府新界發展計劃影響的住戶認購。

至於上述3個專用安置屋邨的資助出租單位，位於洪水橋的「樂翹樓1座」已於今年3月起入伙；而粉嶺百和路的「樂嶺樓」預計將於今年10月落成入伙。地政總署及房協會繼續有序地處理入住申請。

至於位於啟德的專用安置屋邨出租單位，預計將於2027年第一季落成入伙，政府及房協會在臨近編配時邀請住戶作出申請。