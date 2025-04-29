安安冷淡可可好奇　中央贈港大熊貓首次「相睇」未成好事 (21:18)

安安和可可現年均5歲，海洋公園在過去一星期為牠們安排了六次保護式接觸，園方表示，這種保護式互動體驗，讓兩隻大熊貓可透過氣味、聲音及視覺互相認識，幫助牠們慢慢建立舒適感和建立聯繫。

兩隻大熊貓在輕鬆氣氛下「見面」，其中可可表現好奇，不時向對面空間張望及嗅探，探索安安氣味。不過，安安初步觀察新朋友後，便繼續展現其「為食」本色，專注進食，其間牠們均表現穩定。園方稱，按照安安的反應及興趣度，公園今年未有安排牠與可可嘗試自然交配。

雌性大熊貓一般會在每年2月至5月春季期間出現24至72小時短暫的發情高峰期。可可除了在4月中出現氣味標記、躁動不安和食慾下降等發情期徵狀外，牠在上星期亦展現過一些典型發情高峰行為，包括抬尾、向後走動及頻繁的鳴叫。

由於安安和可可在港時間尚短，公園計劃未來一至兩個繁殖季節繼續通過類似的見面方式，讓牠們適應對方及逐步增進對彼此的興趣。同時護理員將密切觀察和評估牠們在接下來繁殖季節的行為，以決定下一步安排。

安安自去年9月抵港以來體重增加了8公斤至138公斤，顯示其健康狀況良好。可可體重保持在穩定的健康水平，約為100公斤。海洋公園動物護理團隊會繼續監察可可的行為，並幫助牠在發情期後恢復食慾。