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黃偉綸出席甬港企業家聯誼晚宴 邀寧波企業家在港設分支機構或區域總部 (20:27)

副財政司長黃偉綸今晚(29日)出席了「甬港企業家聯誼晚宴」；他在facebook專頁發文指，行政長官上星期率領特區政府代表團訪問寧波，他衷心感謝當地企業家迅速安排回訪，親臨香港，深入了解本地投資機遇，展現了對甬港合作的高度重視與積極態度。

黃偉綸說，晚宴上投資推廣署署長劉凱旋重點介紹了在港投資的策略與機遇；創新科技及工業局副局長張曼莉亦介紹香港作為國際創科中心優勢，並深入解析「河套深港科技創新合作區」及「新田科技城」的最新發展藍圖。

他指上周五特區政府在寧波成功舉辦了「投資香港推介大會-浙江（寧波）專場」暨「甬港經濟合作論壇」，吸引來自金融、供應鏈、創新科技及專業服務等，逾600位嘉賓出席，充分展現甬港兩地深厚的經貿淵源和廣闊的合作前景。

黃表示，寧波作為長三角重要的製造業基地和港口樞紐，與香港在經濟結構上形成了天然的互補。香港是寧波最大的外資來源地，而寧波在香港設立的企業和機構則超過1,000家，兩地經貿關係緊密。他提及行政長官在當日大會上就提到，多年來，不少寧波商人從寧波到香港創業發展，在航運、影視、紡織、科技等多個不同領域大放異彩，以實業報國鑄就民族棟樑。

他稱，香港在「一國兩制」下，擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，擔當着「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，是內地企業「走出去」和把海外企業「引進來」的雙向跳板。甬港兩地合作潛力巨大，他誠摯邀請寧波企業家把握香港的營商優勢，積極在香港設立分支機構或區域總部，推動企業向全球市場拓展。我相信甬港兩地攜手，必將在新時代共同譜寫合作與發展的新篇章，創造更多發展機遇、互利共贏的精彩故事，推動兩地繁榮發展。

相關字詞﹕編輯推介 黃偉綸

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