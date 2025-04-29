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林百欣三房歡迎爭產勝訴裁決　聲明指遺產價值或遠高於29億 (19:03)

麗新集團創辦人林百欣留下逾29億元遺產分予妻兒，三太顧瑞英及其女兒林明珠爭議2004年所訂遺囑無效。高院早前裁定三房勝訴，宣布林百欣於1973年訂立的遺囑及其修訂附件才屬有效。繼麗新集團主席林建岳於判決後表示，遺產管理人正研究裁決及正考慮會否作進一步法律行動；顧瑞英及林明珠發表聲明，指歡迎法官裁定，又稱希望所有相關事宜能得以公平合理的方式解決。

據高院判辭，法庭認為林百欣晚年阿茲海默症惡化，涉案遺囑因為林百欣欠缺能力訂立而變為無效，並裁定1973年遺囑及其修訂附件才屬有效。根據該兩份遺囑，遺產被劃分成12等份的股份，顧瑞英及林明珠可獲分合共1股。

顧瑞英及林明珠作為被告一方今發表聲明，指歡迎法官裁定。對於林建岳針對判決向媒體所作的聲明，被告表示尊重但不認同，並指遺產的實際價值很可能遠高於原告及媒體所報導的29億元。

林建岳早前於判決後表示，據他了解，原告（遺產管理人）正研究法庭裁決，並正考慮會否作進一步法律行動。林表示，案件的裁決不會影響他作為麗新製衣國際有限公司的主要股東權益，以及對麗新集團行使管治和其運作。

法官陳嘉信於4月11日宣布判決。翻查資料，如要為高院原訟庭的案件提出上訴，上訴須在原訟法庭的判決或命令之翌日起計28天內提出。

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