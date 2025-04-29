大埔村屋弒兄案　長姊稱被告曾爭執時持刀追趕　從未照顧病母 (18:54)

被告鍾士康（案發時64歲，下同）和事主鍾仕安（68歲）為兩兄弟，控方今傳召鍾氏長姊鍾仕娣作供。她供稱，涉事大埔田寮下村單位是鍾家祖屋，六兄弟姐妹均在祖屋成長，長大後遷出。她表示，事主成年後赴英國打拼，收入全數匯予香港的家人，其後事主移民瑞典，在妻子去世後返港與母親同住。

鍾仕娣稱讚事主孝順和貢獻家庭，因母親確診腦退化症後，事主花數十萬元重建祖屋和添置家具，並親自照顧母親起居；除了被告外，家中5名弟妹均有份供養母親。她提及事主離世時一度痛哭，以紙巾拭淚。

鍾仕娣表示，被告居於田寮下村另一單位，兩姊弟偶爾碰面，但兩人接觸甚少，被告無參與照顧母親。她提到2020年1月31日，被告爭執時「攞把刀追住我」，但揮刀不果。辯方盤問指，實情是被告不滿母親未獲充分照顧，向鍾仕娣提意見，遭她持掃把追趕。鍾仕娣否認說法，指被告無資格質疑，因被告從未照顧母親。

控辯雙方承認事實指，事發2022年2月6日晚上，救護人員發現被告坐在鍾氏祠堂外，被告呼吸急促和左手手指裂傷，由救護車送院治理。被告報稱和兄長打架及自行吞服殺蟲水，院方以企圖自殺個案處理，接受診治3日後出院。聆訊明續。