47歲男針灸後染甲類鏈球菌需截肢　涉事銅鑼灣診所環境樣本驗出同類菌 (18:11)

衞生署衞生防護中心公布，一名有長期病患的47歲男子本月初到上環及銅鑼灣接受針灸後感染甲類鏈球菌併發壞死性筋膜炎，左下肢需截肢，現時仍留院，情况穩定。病人臨床樣本驗出甲類鏈球菌，而位於銅鑼灣的涉事中醫診所環境樣本同驗出該菌。另外，衞生署亦懷疑該中醫師未嚴格按照感染控制程序針刺。
初步流行病學調查顯示，病人於4月6日因提起重物時意外扭傷，繼而左臀疼痛、左小腿及腳麻痺，因此於4月7日、9日及10日，先後到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師的針灸治療。他於4月11日發燒和左腳大腿疼痛，同日到港島區一間私家醫院求醫，臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，翌日被轉送瑪麗醫院接受治療，13日截肢。他於潛伏期間沒有外遊，亦沒有傷口或其它造成皮膚破損的創傷。家居接觸者沒有病徵。
衞生署人員到病人曾接受針灸治療的處所調查，就位於銅鑼灣的涉事註冊中醫師，化驗結果顯示，診所的其中一個環境樣本被檢測出含有甲類鏈球菌，與患者樣本同屬emm 4型，仍在作進一步基因分析。至於位於上環的註冊中醫師，衞生署人員多次到訪亦未見營業。
衞生署仍在調查，若懷疑涉事中醫師有專業失當行為，會考慮將個案轉介香港中醫藥管理委員會跟進。
衞生署暫未接獲兩間涉事處所其他病人接受針灸治療後，出現不良反應的報告。