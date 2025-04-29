47歲男針灸後染甲類鏈球菌需截肢　涉事銅鑼灣診所環境樣本驗出同類菌 (18:11)

初步流行病學調查顯示，病人於4月6日因提起重物時意外扭傷，繼而左臀疼痛、左小腿及腳麻痺，因此於4月7日、9日及10日，先後到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師的針灸治療。他於4月11日發燒和左腳大腿疼痛，同日到港島區一間私家醫院求醫，臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，翌日被轉送瑪麗醫院接受治療，13日截肢。他於潛伏期間沒有外遊，亦沒有傷口或其它造成皮膚破損的創傷。家居接觸者沒有病徵。

衞生署人員到病人曾接受針灸治療的處所調查，就位於銅鑼灣的涉事註冊中醫師，化驗結果顯示，診所的其中一個環境樣本被檢測出含有甲類鏈球菌，與患者樣本同屬emm 4型，仍在作進一步基因分析。至於位於上環的註冊中醫師，衞生署人員多次到訪亦未見營業。

衞生署仍在調查，若懷疑涉事中醫師有專業失當行為，會考慮將個案轉介香港中醫藥管理委員會跟進。

衞生署暫未接獲兩間涉事處所其他病人接受針灸治療後，出現不良反應的報告。