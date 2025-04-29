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食安督察偷食物樣本案表證成立　證人同事認向廉署告發 (17:48)

5名食環署食物安全中心衛生督察涉於2022年至2023年，串謀盜竊用作輻射水平檢測的食物樣本，其中4人不認罪；案件今（29日）在西九龍裁判法院續審，眾被告的同組同事、控方證人蔡洪階繼續接受辯方盤問。蔡承認向廉署告發同事擅取食物樣本，並自稱「一半臥底、一半被調查人士」，他又對廉署人員說，有女同事為人狡猾，被調查時或會棄置樣本或自稱被非禮。控方舉證完畢，裁判官王證瑜裁定本案表證成立，並押後至6月25日作結案陳辭。

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。劉早前承認一項交替控罪、即盜竊罪。

代表陳映姍的大律師李澍桓盤問控方證人蔡洪階。李大狀指，蔡自稱是被調查人士，卻曾發20多封電郵予廉署人員，辯方質疑他其實是在向調查員告發涉擅取食物樣本的同事；蔡承認曾作出投訴，但不知自己是否首名投訴者。

李問他是否覺得自己是臥底，他回答說「一半係臥底」，並懷疑其上司、高級衛生督察劉巧君或也有向廉署投訴，他稱：「我點知會唔會螳螂捕蟬黃雀在後，點知係咪劉巧君自己報咗廉署」。王官問蔡，他認為自己一半是臥底，那麼另一半是什麼​。他​回應是「​​被調查人士囉」。

辯方又指，蔡曾對廉署人員說，陳映姍為人狡猾，被調查時或會吩咐其丈夫棄置證物，但辯方質疑這些只是蔡自行想像出來的情節；蔡表示同意。辯方續稱，蔡又批評余鳳珍不是簡單的人，被調查時或會自稱遭人非禮，辯方質疑這也是蔡的幻想；蔡同意這是虛構的。

蔡完成作供，辯方不作中段陳辭。王官裁定本案表證成立後，4名被告均表示不出庭自辯及不傳證人。王官遂將案件押後至6月25日，讓控辯雙方作結案陳辭。

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