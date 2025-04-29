簡樸房調查：八成租戶認同設居住環境最低標準 鄭泳舜促設「早鳥計劃」令業主早登記 (16:59)

問卷調查於今年3月至4月初完成，共訪問477人，其中31人曾是劏房租戶。64.4% 即311名受訪者表示願意入住過渡房屋或簡約公屋的；20.5%即99名住戶則指不願意入住。7.2%即35名受訪者指自己不符申請資格；有個別住戶提出因小朋友轉校問題，不願入住過渡屋或簡約公屋。

法例通過後須做好宣傳推廣工作

民建聯指當局有必要在相關法例獲立法會通過前，做好宣傳推廣工作，並吸引業主早日為所經營的劏房向差餉物業估價署登記或與租戶訂立書面租賃協議。否則，當法例一旦獲通過後，在刊憲當日，如業主未有登記AR2即租賃通知書，或未有與租戶訂立租賃協議，業主都未可符合資格，為其營運的劏房進行登記，這影響至為重要。

鄭泳舜表示，落實簡樸房政策是改善劏房環境的重要里程碑及轉捩點。他指明白過程並不容易，外界對此政策執行細節有不同的考慮及擔憂，但調查結果顯示，大部分劏房住戶是認同為劏房設居住最低標準的制度，是可改善他們的生活環境。

鄭表示，他們認為政策有效執行仍取決於多方面努力，包括當局要制訂好租戶安置計劃，也要劏房業主或代理人配合。他表示面向租戶，要求有一個臨時安置計劃；針對業主則推出「早鳥計劃」等，吸引盡早為其劏房登記及認證。

深水埗區議員陳龍傑稱，這段期間多次接觸劏房住戶及業主，並拜訪過願意改動劏房的業主及其單位，他們普遍贊同政策的大方向。他指較多業主特別是年長業主擔心裝修費用開支較大，應付不了，租戶則擔心租金難免會上升。

民建聯建議當局推出的支援措施，同時要顧及租戶與業主的需要，包括參考市建局過去樓宇復修及家居維修貸款計劃，考慮為合資格長者業主提供免息貸款的支援。