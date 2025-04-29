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反恐條例第二案｜何卓為稱感警方不滿錄影會面供詞　憑推測再錄口供換保釋 (17:15)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，今（29日）在高院第96天審訊。首被告何卓為續作供，指首次錄影會面後，有警員指他「講得唔係咁好」，他回想自己的表現，感覺警員對他的話「不為所動、冇乜興趣」，遂於同日稍後的第二次會面上，「講出一啲我嘅推測作為我嘅籌碼」，換取警方答應給予保釋，包括指稱曾目睹次被告李嘉濱在涉案單位內將粉末「燒埋一齊」。

辯方展示何卓為2020年3月8日凌晨錄取的錄影會面謄，並播放其中一些片段，何當中指他只租用宏創坊503室單位讓其他人士儲存物品，會收取數千元報酬，但不知當中包括化學物品。何在會面中強調，他「冇參與製作嗰啲嘢」，「唔知佢哋搞咩嘢」，只曾看過玻璃樽上有粉末；何另否認與Telegram頻道「九十二籤」有關連。何庭上指此番話全部屬實。

何憶述首次錄影會面後，警方帶他前往503室搜屋，途中他看到其中一名警員的電話螢幕顯示「獵鷹行動」群組，一則信息提到「叫兩個犯屈咗其中一個做主謀先」。他認為警方有意從其他被捕人士口中套中一些資料，但當時「覺得唔係好關我事」。返回警署後，梁向自己表示涉及第四被告張家俊的部分「講得唔係咁好」，何遂同意下午進行第二次錄影會面。

第二次會面中，何卓為表示曾目睹暱稱「山雞」的次被告李嘉濱將粉末混合，甚至「燒埋一齊」。何供稱感覺警方對其首次會面的供辭不感興趣，遂憑2019至2020年的經歷，以及看過的證物推測，作為自己獲得保釋的籌碼。案件周五續。

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