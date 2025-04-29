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採購紅酒時抬價1200萬　免稅店兩高層囚57月及14月 (16:49)

兩名連鎖免稅店時任高層涉於2004至11年間隱瞞利益衝突，自組公司向法國供應商購入紅酒，抬高價格逾1200萬元後轉售僱主，最終各自獲利200萬元，因而被控串謀詐騙罪。時任免稅店總經理早前認罪，採購總監則在受審後被裁定罪成，案件今（29日）在區域法院判刑。法官指兩名被告嚴重破壞誠信，判處不認罪的採購總監監禁57個月，在案中擔任從犯證人的總經理則囚14個月。

本案被告為歐子琪（71歲，天傳有限公司時任採購總監）及劉樹賢（78歲，天傳有限公司時任總經理）。歐早前否認串謀詐騙罪，受審後被裁定罪成；劉則承認串謀詐騙罪。

法官李慶年引述辯方求情稱，歐子琪一方認為，本案犯案與判刑時間相距甚遠，而且控方檢控程序存在不合理延誤等，冀法庭酌情輕判；劉樹賢一方則指，劉在本案認罪，又向控方和執法部門提供協助等，形容劉悔意真誠。

李官判刑時指，本案加刑因素包括共謀者多於一人、犯案時間超過6年、被告嚴重破壞誠信，加上被告早有預謀犯案，決定以8年監禁為量刑起點。

就著兩名被告的刑期，李官表示，歐子琪於2011年同意終止詐騙計劃、已張羅300萬元賠償金，加上他已屆71歲，決定減刑40%；惟本案涉及橫跨8年的交易文件，調查需時，因此拒就檢控延誤進一步減刑，終判歐監禁57個月。至於劉樹賢，李官指，劉在案中以從犯證人身份作證、於2019年主動承認責任令事件曝光、已張羅200萬元為賠償金，而且已屆78歲，決定減刑85%，判他監禁14個月。

案情透露，2004年8月至2011年5月，兩名被告安排天傳有限公司，經另外兩間公司向法國酒廠發出56張紅酒訂單，涉款2600萬元。廉署調查顯示，該兩間公司實際上以1400多萬元購入該56批紅酒，抬高價錢後轉售給天傳，令天傳多付逾1200萬元。廉署調查亦發現，該兩間公司由兩名被告等人出資成立，但被告從來沒有申報利益。

相關字詞﹕法庭 編輯推介 詐騙 免稅店

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