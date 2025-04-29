警方打擊太空油等毒品共拘捕99人　年紀最小只有13歲 (16:26)

毒品調查科行動組高級督察何灝庭指，「沙鷗」行動中，警方共偵破68宗案件，拘捕74男25女。行動中，警方檢取不同種類、共220公斤毒品，市值超過1.17億元。檢獲毒品包括約51公斤可卡因、1公斤冰毒、81公斤氯胺酮、33公斤海洛英、669棵大麻植物、12公斤大麻、899支大麻油、1.1公升液態依托咪酯、1公斤粉末狀依托咪酯及2490粒太空油煙彈。其中液態及粉末狀依托可製作12000枚太空油煙彈。

另外，警方又採取3個臥底行動，派探員喬裝買家，打擊網上販毒。毒品調查科經調查及分析，鎖定一個活躍於社交平台的販毒集團，發現該集團操控兩個位於油塘及啟德的毒品儲存倉及分銷點。行動期間，警方搗破上述兩個倉庫及截查一名毒品買家。7名本地男子涉案被捕，他們介乎17至38歲，其中一名27歲男子相信為集團主腦，涉嫌操控社交媒體群組及安排交易；至於另外6名被捕人涉為骨幹成員，嫌收取毒品收益、負責毒品儲存及派送。

上述臥底行動中，警方共檢取303克氯胺酮、6克可卡因及447粒太空油煙彈。涉案群組已經被刪除。上述7人已被暫控販運危險藥物及串謀販運危險藥物罪名，案件於4月19日及25日已經在裁判法院提堂。案件中，相信有人涉招募未成年人販毒，警方會引用相關法例向法庭申請加刑。

另外，針對太空油問題，截至2025年3月31日所有涉及太空油案件共有130宗，共171人被捕，當中包括38名21歲以下青年。警方共檢獲3.33公升液態依托咪酯、78.88毫克粉末狀依托咪酯及3764粒太空油煙彈。警方將繼續宣傳及打擊所有販毒活動，防止毒品流入 學校及社會。