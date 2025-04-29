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兩男涉灣仔暴動案罪脫後重審　辯方稱被告或是路過平民帶手套自保 (15:44)

兩男涉參與2019年灣仔「反極權反緊急法大遊行」後遭裁定暴動罪脫，律政司上訴令案件發還原審處理，兩名被告其後出庭自辯。控辯雙方今（29日）於西九龍裁判法院（暫代區院）結案陳辭，辯方稱，沒直接證據證明被告參與暴動，他們或只是路過的平民，攜帶手套等裝備只為保護自己。區院暫委法官高偉雄將案件押後至6月9日裁決，兩名被告續准保釋。

被告林顯誠（現年20歲）與陳樂燊（31歲）3月出庭自辯。林供稱，他並非為遊行而到場。控方質疑其說法，並指林2022年被裁定使用蒙面物品罪成後，感化官報告提及，他案發時響應網上號召，獨自外出「睇示威」。陳則稱沒參與暴動，只是在前往與李予信開會籌備區議會選舉途中，遭警方圍捕。

控辯雙方已呈交書面結案陳辭，今作口頭補充。控方指，兩名被告的證供完全不可靠及不可信。控方續指，林前言不對後語，但他稱不記得其證供中有矛盾的一些內容，這令該部分證供的證據價值變低，控方只會依賴​其餘證供來證明他不可靠。辯方則稱，林案發時年僅15歲，做的事或沒經過深思熟慮，但控方也沒直接證據證明他曾參與暴動，而且林身上的手套也沒被驗出沾有化學物質，也沒證據顯示他曾投擲氣油彈。

代表陳的一方指，控方建議就環境證供及衣着來證明陳參與暴動，這根本是事後孔明。辯方稱，控方不知陳何時抵達、是否身處警方布防範圍，不能推論他有收到警方警告，加上陳沒在警員到場前把身上的眼罩及手套等裝備「掉得就掉、除得就除」，這顯示他並非想在暴動後掩人耳目。辯方續指，陳背包裝着沒被使用過的防火手套，顯示他作為路過平民，攜帶手套只因想保護自己，當控方不排除現場有路過平民的基礎下，這說法有立足之處。

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