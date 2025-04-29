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社民連街站非法籌款案表證成立　庭上證供指其中一個銀行戶口已被停用 (15:39)

社民連主席陳寶瑩、副主席周嘉發和余煒彬，及牙醫李盈姿涉於前年在銅鑼灣及灣仔擺放街站時，沒有許可下在公眾地方籌款及展示招貼或海報，被控共12項相關傳票罪。4人否認傳票罪，案件今日（29日）在東區裁判法院開審。警員供稱，3次街站都有派發印有付款二維碼的刊物，惟周嘉發指其中一個付款二維碼背後的銀行戶口早已被停用。裁判官裁定有表證成立後，4人均選擇不自辯。案件押後至明日作結案陳辭。

4名被告即陳寶瑩、周嘉發、余煒彬及李盈姿共涉3項「於政府土地未經准許而展示招貼或海報」傳票罪，以及9項「沒有許可證而在公眾地方籌款」傳票罪。控方指，本案涉及3次事件，分別為2023年4月2日及同年5月28日在銅鑼灣記利佐治街及東角道的交界的兩次街站，以及同年4月30日在港鐵灣仔站A3出口外的一次街站。

控方先傳召3名警員，均供稱當日奉命到場監視街站，陳寶瑩每次都在場，展示一幅黑色橫額，在場人士亦向途人派發刊物。陳寶瑩的代表律師在盤問其中一名警員時，指所謂的黑色橫額上沒有寫上任何文字，會否可用一張黑布來形容。警員吳俊傑同意可稱作黑布，因為沒有表達任何訊息。據庭上播放現場片段，陳寶瑩曾稱黑色橫額用作悼念。

其餘3名被告自行應審，周嘉發曾提及去年「姜濤誕」的情況，問道是否為人慶祝生日便不用守公安條例，警員黃駿輝稱「以我認知係」。周又指，警方懷疑社民連街站會提及六四事件才長期監視，黃稱不同意。

控方最後傳召女警蔡燕秋。蔡表示，她在3次街站中均有領取涉案刊物，內載兩個二維碼，其中一個二維碼可連結至PayMe頁面，另一個二維碼可連結至Braintree網上付費系統。周嘉發指出，社民連就PayMe使用的滙豐銀行戶口於2023年初已被停用，若警方嘗試測試，便會發現無法付款，警方之所以沒有這樣做是因為不符合其調查預期；蔡表示不同意。

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