DSE 2025｜中史科問抗日戰爭勝利原因　有考生早料抗戰80周年會出題 (14:17)

今日有家長特意在門外持花束等待女兒，亦有考生步出考場相擁。在天水圍試場應考的Salina表示，試題「大路」，又稱適逢抗日80週年，本身已料今年考問抗日戰爭。她在卷一乙部選答改革開放一題，因自己同時修讀歷史科，對中國近代史較熟悉及感興趣。對於會否擔心應答近代史題目會涉敏感議題時，她稱「放在（教科書範圍內容）syllabus上，那些都是正路的東西 」，按自己的認知和知識作答即可，但認為近代史部分，主要均作答較正面的答案。

她稱回答中國在抗日戰爭取勝原因一題時，寫了獲同盟國支持、中國國民士氣高漲且戰略得宜，而日本當時戰略失誤，強調是按照教科書寫法作答。她說，以往試題亦會問戰勝原因，認為文化並不刁鑽。

居住在深圳的內地考生林同學提早離場，她稱整卷題目不算特別難，亦不認為內地生答題較有優勢，稱香港的試題問法「細節一點，答的內容更多」。