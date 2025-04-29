衞生署五一黃金周前加強打擊違法用「藥房」標識和名銜 今年首季約3200次巡查 (12:14)

自去年四月至今年三月，九家並非藥房的公司因在其處所展示的標識，近似藥房訂明式樣標識而被定罪，分别被判處罰款港幣2,000元至16,800元不等。根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》），只有獲香港藥劑業及毒藥管理局（管理局）授權為「獲授權毒藥銷售商」的人士，才可在管理局註冊處所經營相關毒藥的零售業務，即包括列載於《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）附表10毒藥表中第1部及第2部所指明的物質。店舖必須持有「獲授權毒藥銷售商」牌照方可使用藥房的名銜。

「列載毒藥銷售商」則只可經營毒藥表第2部毒藥的零售業務，以及銷售一般藥物，例如傷風感冒藥，沒有藥劑師駐店。此類銷售商並不可使用「藥房」標識和名銜。任何非「獲授權毒藥銷售商」註冊處所展示屬藥房訂明式樣的標識、與屬藥房訂明式樣的標識相似的標識，或並非藥房處所而在零售毒藥業務有關的方面使用「藥房」名銜或英文「pharmacy」、「dispensary」、「drug-store」等名銜均屬違法。一經定罪，最高可被判處罰款港幣100,000元及監禁兩年。

衞生署一直透過不同渠道收集情報，當發現有零售商涉嫌違法展示屬藥房訂明式樣標識或使用「藥房」名銜，會即時展開調查，如有需要，亦會與相關執法部門展開聯合行動。為便利公眾識別註冊藥房，衞生署已編制識別註冊藥房的標籤，並發送到各藥房以張貼於藥房當眼位置。消費者可透過掃描藥房展示的二維碼，獲得註冊藥房的資料。

市民及旅客亦可以到以下醫健通網址（app.ehealth.gov.hk）下載醫健通流動應用程式，並用首頁的「查牌易」掃描器掃描任何藥房張貼的標籤上的二維碼。若有關藥房已經註冊，就會顯示「這是一個發給持牌藥房的二維碼」字句，及該註冊藥房的詳情。市民亦可到衞生署藥物辦公室網頁查閱藥物牌照商（包括「獲授權毒藥銷售商」）的名稱及地址。

此外，為方便內地旅客區分香港的藥房，衞生署亦已在WeChat的官方帳號（www.chp.gov.hk/tc/static/108354.html）詳列有關到香港藥房購藥要注意的事項。